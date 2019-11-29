ضمك يلعب مع #حطين وديًّا

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي ضمك عن خوض الفريق الأول لكرة القدم مباراة ودية ضد نظيره حطين؛ استعدادًا لمبارياته الرسمية خلال الفترة المقبلة.

وأوضح حساب نادي ضمك الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن الفريق الأول لكرة القدم سيواجه نظيره حطين، مساء يوم غد السبت، على إستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك لمواجهة نظيره الجيل، يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويلعب ضمك مع الفيحاء، يوم الخميس بعد المقبل، على إستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، ضمن منافسات الجولة الـ11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.