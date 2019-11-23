طارق العلي يفاجئ المالكي وجمهور وش أخبارك

المواطن - حسن عسيري - الرياض

فاجأ الفنان الكويتي طارق العلي زميله الفنان السعودي فايز المالكي، وكذلك جمهور مسرحية وش أخبارك، التي أقيمت في ثالث أيام عرضها، أمس الجمعة، في مسرح بكر الشدي في البوليفارد، ضمن فعاليات موسم الرياض 2019.

وتقدم طارق العلي الحضور وبرفقته الفنان السعودي عوض عبدالله، اللذين حضرا لمشاهدة العرض المسرحي لزميلهما الفنان فايز المالكي الذي استمر في فضح أساليب الأعداء والخونة في الإيقاع بالمواطنين لاستغلالهم ضد وطنهم، بمشاركة زملائه نجوم المسرحية، حمد المزيني ومحمد العلي وإلهام علي وخالد صقر وعبدالعزيز الأحمد وفهد العصفور.

وثمن فايز المالكي لزميليه طارق العلي وعوض عبدالله وكافة الجمهور حضورهم، مقدمًا الشكر والتقدير لهم على تشريف المسرحية.

وشهد اليوم الثالث حضورًا كثيفًا، تفاعلوا مع المسرحية، وكذلك الفقرات الغنائية التي شارك بها الفنان سلطان خليفة (حقروص).