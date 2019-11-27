طالب ابتدائية بمكة ينقذ زميله من الاختناق
نتيجة بلعه حلاوة مصاص

طالب ابتدائية بمكة ينقذ زميله من الاختناق

2019/11/27
الساعة 1:58 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - مكة المكرمة

عند انتهاء الحصة البدنية، صعد الطلاب إلى فصلهم الدراسي، ليتفاجأ أحدهم باختناق زميله ابتلع حلاوة كانت في فمه، وعلى الفور قام الطالب الذي يدرس في الابتدائية بمكة المكرمة، بعملية الإنقاذ الصحيحة والمتبعة في مثل هذه الحالات.

ونظير هذا العمل البطولي، كرمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، ممثلة في إدارة مدرسة الإمام محمد بن عبد الوهاب الابتدائية علي نايف الكعبي بالصف الرابع الابتدائي الذي تمكن من إنقاذ زميله الطالب راشد الحارثي، بعد أن تعرض لاختناق نتيجة بلعه حلاوة مصاص أحضرها معه من منزله، بحسب العربية.

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