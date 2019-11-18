طرح تذاكر مباراة #الأهلي ضد #الفيصلي
ضمن منافسات دوري المحترفين

طرح تذاكر مباراة #الأهلي ضد #الفيصلي

2019/11/18
الساعة 9:13 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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‎وسوم
المواطن - مروة نبيل

أعلنت منصة مكاني المخصصة لبيع التذاكر، عن بدء بيع تذاكر مباراة الأهلي ضد الفيصلي المقبلة، مساء اليوم الاثنين.

وكشف حساب مكاني الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن أسعار تذاكر مباراة الأهلي ضد الفيصلي المقبلة، وجاءت كالتالي؛ 20 ريالًا الموحدة، 200 ريال الفضية، و400 ريال الذهبية.

ويلعب الأهلي ضد الفيصلي على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، عند الساعة 8:40 مساء يوم السبت المقبل، في الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 17 نقطة، بالتساوي مع الفيصلي صاحب المركز الرابع.

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