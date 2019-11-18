طرد وزير داخلية العراق بمجلس عزاء

المواطن - متابعة

رفض أفراد عائلة أحد قتلى تظاهرات “25 أكتوبر” في العراق، مصافحة وزير الداخلية العراقي، ياسين الياسري، وطردوه من العزاء الذي أقاموه في بغداد.

ولم تأتِ وسائل الإعلام العراقية، أو غيرها، على خبر الطرد الذي وصل صداه إلى مواقع التواصل، من دون أن ترد في أي منها تفاصيل ما حدث، خصوصا عن زمان ومكان مجلس العزاء، ولا معلومات عن هوية القتيل وظروف ما حل به.

إلا أن البعض علق بقوله إن الشخص الذي طرد الفريق الدكتور ياسين طاهر اليسري “هو شيخ عشيرة، وقال له حين اقترب ليصافحه ويعزيه: “شنو، جايين تضحكون علينا؟ يلا برة برة” فامتثل الياسري للأمر وخرج من دون أن يتلفظ بكلمة.