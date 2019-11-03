طريقة الحصول على أسهم مجانية في اكتتاب أرامكو

المواطن - الرياض

أطلقت شركة أرامكو حزمة من الأدوات لتحفيز المواطنين والمستثمرين المحليين على المشاركة في اكتتاب الشركة الذي سيكون الأكبر في التاريخ من حيث كمية الأسهم التي ستصل إلى مليوني سهم.

وتضمنت حزمة المحفزات إتاحة الحصول على أسهم مجانية وفق عدد من الضوابط والقواعد المنظمة لذلك.

وأوضحت الشركة أنه يحق للمواطنين السعوديين الحصول على الأسهم المجانية (بما في ذلك المرأة السعودية المطلقة أو الأرملة التي لها أولاد قصّر سعوديون، شريطة أنه في حالة تقديم نموذج طلب الاكتتاب لشخص سعودي يكتتب عن نفسه وغيره من أفراد أسرته المقيدين في سجل الأسرة، سيعد كل فرد سعودي من أفراد الأسرة مستثمرًا للأسهم المجانية).

ويحق لكل مستثمر فرد مستحق للأسهم المجانية ومخصص له عدد من الأسهم ولم يتصرف فيها بصورة مستمرة وغير منقطعة طوال فترة 180 يومًا من أول تاريخ التداول والإدراج في السوق المالية الحصول على سهم واحد مقابل كل 10 أسهم مخصصة له، على ألا يزيد عدد الأسهم المجانية الممنوحة والمستحقة لكل مستثمر على 100 سهم مجاني، وسيحق لكل مستثمر مؤهل للأسهم المجانية الحصول على 100 سهم مجاني كحد أقصى، وسيتم تخصيص الأسهم المجانية من أسهم الحكومة، ولن يتم منح كسور أسهم مجانية، ويحق لكل مستثمر مؤهل الحصول على هذا الحافز مرة واحدة فقط، وستكون جميع الأسهم المجانية من ذات الفئة نفسها ويتمتع أصحابها بكامل الحقوق شأنها شأن جميع الأسهم الأخرى للشركة.