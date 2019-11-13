طريقة بناء سجل الأوامر لتسعير سهم أرامكو

المواطن - الرياض

ينتظر ملايين المواطنين بشغف الإعلان عن النطاق السعري لأسهم أرامكو والذي سيتم الإفصاح عنه بالتزامن مع عملية بناء سجل الأوامر خلال الفترة من السابع عشر من نوفمبر وحتى الرابع من ديسمبر المقبل.

كيف سيحدد سعر سهم أرامكو ؟

المعروف أنه في حالات الاكتتاب العادية يتم تحديد سعر السهم قبل بدء عملية الاكتتاب حتى يعرف المستثمرين كمية الأسهم التي سيشترونها، لكن في حالة أرامكو تم الاعتماد على طريقة سجل الأوامر والتي يتم من خلالها دراسة شهية المستثمرين ومدى إقبالهم على الشراء كما سيتم بناء سجلات الأوامر بالتزامن مع إعلان النطاق السعري لكسب المزيد من الوقت.

النطاق السعري

النطاق السعري لأسهم أرامكو الذي ستعلنه الشركة الأحد المقبل سيتضمن الحد الأدنى والحد الأقصى لسعر السهم وهو قد يختلف عن السعر النهائي الذي سيتم تحديده للسهم لكن الأمر الأكيد أن السعر النهائي لن يتجاوز الحد الأقصى ما يعني أن المكتتبين قد يستردون بعضًا من أموالهم إذا تم تحديد السعر بأقل من الحد الأعلى المعلن.

متعهدو التغطية

إن الدور الأهم في عملية بناء سجل الأوامر هو لمتعهدي التغطية، أي المؤسسات المالية التي عينتها أرامكو لتنفيذ الاكتتاب. وغالبًا ما يقوم متعهد التغطية بشراء الأسهم قبل الطرح ثم يبيعها للمستثمرين، وفي حالة أرامكو هناك خمسة وعشرون مصرفًا يلعبون دور متعهد التغطية.

الخطوة التالية

بعد تحديد النطاق السعري يقوم متعهد التغطية بتسجيل اهتمام المستثمرين من خلال دعوة المؤسسات الكبرى لتقديم عروضها، ضمن النطاق السعري، وهكذا تقوم كل شركة أو مؤسسة مهتمة بتحديد الكمية التي تريدها، والسعر الذي ترغب فيه. ثم يقوم متعهد التغطية بتسجيل كل العروض والأسعار التي تلقاها لكي يحللها وبالتالي يكون قد بنى السجل بهذه الطريقة.

ويتعين على متعهد التغطية نشرُ تفاصيل جميع العروض التي تلقاها بهدف الشفافية، بعدها، يأتي وقت تحليل الأرقام للوصول إلى السعر النهائي الذي سيرضي الشركة والمستثمرين في آنٍ واحد.

وسيكون هذا هو السعر النهائي للسهم في الاكتتاب الأولي، هذه الآلية هي الأكثر استخدامًا من قبل الشركات في الطروحات الأولية بدلًا من تحديد سعر ثابت قبل بدء فترة الاكتتاب.

وبحسب نشرة اكتتاب أرامكو فإن فترة الطرح للمؤسسات المكتتبة تبدأ من تاريخ 20/ 03/ 1441هـ (الموافق 17/ 11/ 2019م)، وتنتهي في تاريخ 07/ 04/ 1441هـ الموافق 04/ 12/ 2019م، بينما تبدأ فترة الطرح للمكتتبين الأفراد من تاريخ 20/ 03/ 1441هـ الموافق 17/ 11/ 2019م، وستنتهي في يوم 01/ 04/ 1441هـ الموافق 28/ 11/ 2019م.