طريقة تفادي النقاط العمياء لدى سائق الشاحنة

المواطن - الرياض

تجاوز الشاحنات على الطرق السريعة أحد الأسباب وراء الكثير من الحوادث المرورية بسبب النقاط العمياء الكثيرة الناتجة عن كبر حجم الشاحنة الأمر الذي يستوجب الحيطة والحذر عند التفكير بالتجاوز.

وفي هذا الصدد حذرت القوات الخاصة لأمن الطرق قائدي المركبات من النقاط العمياء لدى سائقي الشاحنات وذلك لضمان سلامتهم وسلامة من معهم.

لسلامتك وسلامة من معك احذر من النقاط العمياء أثناء القيادة بجوار الشاحنات.#امن_الطرق #امنكم_وسلامتكم_هدفنا pic.twitter.com/BD9mdMZ52r — أمن الطرق (@SA_HWY_SECURITY) November 15, 2019

وأوضح حساب أمن الطرق على تويتر في مقطع فيديو أن حجم الشاحنات كبير بالنسبة للمركبات الأخرى، لذا فإن النقاط العمياء لدى سائقي الشاحنات كثيرة وخطيرة في ذات الوقت.

وتابع : عندما تريد التجاوز انظر إلى مرآة سائق الشاحنة، فما دمت تراه فهو يستطيع أن يرى مركبتك، وإلّا فأنت غير مرئي بالنسبة له.