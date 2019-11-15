طريقة حذف المطلقة من حساب المواطن

المواطن - الرياض

رد حساب المواطن على استفسار بشأن طريقة حذف الزوجة المطلقة من حساب المواطن الخاص بالزوج.

وأوضح حساب المواطن، عبر خدمة المستفيدين بموقع تويتر، مساء اليوم الجمعة، أنه في حال تم تحديث الحالة الاجتماعية يمكن التوجه للبوابة “تفاصيل الطلب- بيانات عامة” وتعديل الحالة الاجتماعية إلى (مطلق- أعزب)، وسيتم حذف التابع (الزوجة) من بيانات التابعين ثم تقديم الطلب من أيقونة المراجعة.

وكان برنامج حساب المواطن، قد أودع في وقت سابق 2.6 مليار ريال مخصص دعم شهر نوفمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغت نسبة المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في هذه الدفعة 84% ليتجاوز عددهم الـ12.6 مليون مستفيد وتابع.

كما بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 11.4 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته 58.2 مليار ريال منها 405 ملايين ريال تعويضات عن دفعات سابقة.