طريق الأهلي في دوري أبطال آسيا

المواطن - محمد سمعه

كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن طريق النادي الأهلي في دوري أبطال آسيا عام 2020، بالكشف عن جدول تصفيات بطولة دوري أبطال آسيا للعام المقبل.

وذكر حساب FOX SPORTS ASIA عبر تويتر أن الأهلي بقيادة السويسري كريستيان جروس سيستهل مشواره في تصفيات الملحق بمواجهة الفائز من وصيف الدوري الأوزبكي وفريق استقلال طاجكستان.

وستشهد النسخة المقبلة من دوري أبطال آسيا مشاركة” النصر بطل الدوري، الهلال وصيف الدوري، التعاون ثالث الدوري في مرحلة دور المجموعات، بينما يشارك الأهلي رابع الدوري من مرحلة الملحق المؤهل لدور المجموعات”.

وكان الأهلي ودع دوري أبطال آسيا 2019 من دور الستة عشر، بالخسارة أمام نادي الهلال بنتيجة 4-3 في مجموع المباراتين.

ولم يسبق للنادي الأهلي التتويج ببطولة دوري أبطال آسيا.

وفي وقت سابق، كشف اللاعب حسين عبدالغني مدافع الأهلي حقيقة اقترابه من اعتزال كرة القدم خلال الفترة الحالية من موسم 2019-2020.

وكانت أنباء صحافية، ذكرت أن حسين عبدالغني سيعتزل كرة القدم وبشكل رسمي بعد مباراة الأهلي والجندل في دور الـ64 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

ورد حسين عبدالغني في تصريحات صحافية، وأكد أن كل ما تم تداوله غير صحيح، مضيفًا أنه يشعر بقدرته على الاستمرار والعطاء في الملاعب، وأكد عبدالغني أن قرار اعتزال كرة القدم بيده.

وقيل إن المدرب السويسري كريستيان جروس المدير الفني للنادي الأهلي وضع خطته من أجل تكريم النجم حسين عبدالغني ظهير أيسر الفريق بإشراكه في مباراة الجندل، التي أُقيمت في كأس الملك.