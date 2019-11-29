طعن مارة على جسر لندن ومقتل المهاجم

المواطن - متابعة

أكدت شرطة لندن، أن عملية الطعن التي وقعت على جسر لندن، اليوم الجمعة، إرهابية.

وأطلقت الشرطة البريطانية النار على مشتبه به يحمل سكينًا اعتدى على مارة في جسر لندن واعتقلته، ليتم إعلان مقتل المهاجم لاحقًا.

من جانبها، أعلنت الشرطة البريطانية سقوط عدد من الجرحى في عملية الطعن قرب جسر لندن.

وذكرت في بيان أولي لها: “نحن في المراحل الأولى من التعامل مع حادث على جسر لندن”. وقال متحدث: “يبدو أن شخصًا أصيب بالرصاص، وأن عددًا من الأشخاص أصيبوا في الحادثة”.

من جهتها، أفادت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) في وقت سابق “بأن عيارين ناريين قد أطلقا. هذا وأخلت الشرطة البريطانية منطقة جسر لندن من الناس”.