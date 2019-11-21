طقس الجمعة.. أمطار وغبار بعدة مناطق
تسبب تدني الرؤية الأفقية

طقس الجمعة.. أمطار وغبار بعدة مناطق

2019/11/22
الساعة 12:21 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس ليوم الجمعة، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على عددٍ من المناطق.

وتشمل الحالة الجوية، منطقة جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، في حين تنشط الرياح المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية للمرتفعات الجنوبية الغربية والغربية ومنطقة المدينة المنورة.

ومن المتوقع أيضا تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية.

يتوقع أن تُسجل مدينة جدة أعلى درجة حرارة بـ 34 درجة مئوية، فيما تُسجل حائل وعرعر وسكاكا 3 درجات مئوية، كأدنى درجة حرارة بالمملكة.

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