طقس الغد.. أمطار رعدية ورياح نشطة على هذه المناطق

المواطن - الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة، غدًا، على مرتفعات جازان، عسير والباحة.

كما تكون السماء غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب رعدية على الحدود الشمالية والجوف والأجزاء الشمالية من منطقتي الشرقية والقصيم.

في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على وسط وشمال المملكة، ويتوقع تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.

أما حالة الرياح السطحية على البحر الأحمر فسوف تكون غربية إلى شمالية غربية على الجزئين الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-40 كم/ساعة في حين ستكون شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الخليج العربي.