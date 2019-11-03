طقس غير مستقر على المملكة خلال نوفمبر وهنا التفاصيل

المواطن - الرياض

أكد “طقس العرب” احتمالية تأثر أجزاء واسعة من شبه الجزيرة العربية بأحوال جوية غير مستقرة، ينتج عنها هطول زخات رعدية من الأمطار في بعض المناطق من المملكة وباقي دول الخليج العربي خلال الشهر الحالي.

وبحسب النشرة الشهرية لموقع طقس العرب، تترافق تلك الأحوال الجوية مع اشتدادٍ في غزارة الهطولات المطرية، لاسيما في الثلث الثاني من الشهر، وخلال النصف الثاني من الشهر تزداد احتمالية اندفاع المرتفع السيبيري البارد نحو أجزاء من المنطقة؛ مما يعني انخفاض درجات الحرارة، لاسيما الصغرى في بعض المناطق، وبشكل أكبر العراق والكويت وشرق الجزيرة العربية.

كما تستمر التيارات الرطبة بالتوافد من مصادر بحرية من بحر العرب والبحر الأحمر نحو الأجزاء الداخلية من الجزيرة العربية، وتشمل في بعض الفترات الإمارات وسلطنة عمان واليمن وباقي دول الخليج العربي.

أما في الشهر الحالي، وخاصةً نصفه الثاني، تبدأ بعض المدن الرئيسة مثل الرياض وجدة في استقبال حالات جوية ماطرة، مع ارتفاع احتمالية تشكل الكسير في سواحل البحر الأحمر، وتشكل السيول في بعض المناطق.