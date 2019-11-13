طقس موسم الرياض غائم

المواطن - الرياض

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعاتها لحالة الطقس في الرياض.

وتوقعت الأرصاد أن تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة مع رياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية، فيما تكون درجة الحرارة الكبرى 24 والصغرى 15.

وبالنسبة إلى الرطوبة فتوقعت الأرصاد أن تكون 80-45% خلال اليوم.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس اليوم أن الفرصة ما تزال مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير وجازان.

كما يتوقع تكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على منطقتي الجوف والحدود الشمالية كذلك على أجزاء من منطقة تبوك.