طقم أسنان بـ 33 ألف ريال !

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

من المتوقع أن يباع طقم أسنان يعود تاريخه إلى 200 عام، بمبلغ يقدر بـ 7 آلاف جنيه إسترليني (33 ألف ريال)، وهو مصنوع من العاج ومرصع بالذهب.

بحسب موقع ميرور البريطاني، عثر بيتر كروس، 59 عامًا، على طقم للأسنان العلوية أثناء تجوله في حقل بالقرب من مطحنة في أوكسفوردشاير بريطانيا، وفي البداية اعتقد أنها أسنان خروف، ولكن بعد تنظيفها اكتشف أنها صُنعت لتناسب فم الإنسان.

أخذ بيتر طقم الأسنان إلى خبير كشف أنه صُنع في أوائل ثمانينيات القرن التاسع عشر، وحدد تاريخ من عام 1800 إلى 1850م، وأنه مُطعم بالذهب، ومن الواضح أنه يعود لشخص ثري للغاية.

في ذلك الوقت لم يكن بإمكان الكثيرين وضع أسنان زائفة، ناهيك عن طاقم من الذهب، لأنه كان يكلف ثروة في ذلك الوقت، ليس أقل من 200 إلى 300 جنيه إسترليني، وهو مبلغ كافٍ لشراء نصف منازل قرية بريل، إحدى القرى الثرية في بريطانيا.

قال بيتر إن طقم الأسنان فريد من نوعه، ويحمل الأحرف الأولى WSF N 435، ويريد الجميع الحصول عليه؛ لذلك قرر عرضه في مزاد في 25 نوفمبر.