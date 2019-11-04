طلب غريب لإدارة #الهلال قبل مواجهة أوراوا

المواطن - محمد سمعه

أرسل أحد الإعلاميين الرياضيين طلبًا غريبًا لإدارة الهلال برئاسة فهد بن نافل وذلك قبل أيام من مواجهة نادي أوراوا الياباني في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا 2019.

ووجه الإعلامي عبدالرحمن الفريح رسالة عبر تويتر لإدارة الهلال قائلًا: لم يتبق على مباراة الهلال وأوراوا إلا خمسة أيام، لو كنت مكان الإدارة سوف أطلب وبشكل فوري نقل المباراة من ملعب الجامعة إلى ملعب الجوهرة في جدة ولفك النحس الذي واجه الهلال في الآسيوية في ملعب الجامعة وفي جميع ملاعب الرياض خلال 20 عامًا مضت من البحث عن اللعب في بطولة كأس العالم للأندية.

جدير بالذكر أن الهلال كان خسر على ملعبه “ملعب جامعة الملك سعود” من السد القطري بنتيجة 4-2 في إياب دور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا، لكنه تأهل من مجموع المباراتين بنتيجة 6-5 إلى الدور النهائي.

وانتشر في الساعات الأخيرة وسم مثير للجدل في تويتر بعنوان” خايف من أوراوا” في إشارة منهم إلى ضعف الدفاع الهلالي الذي سيسمح لـ فريق أوراوا بتسجيل الأهداف وحصد لقب دوري أبطال آسيا لعام 2019.

ويمثل هذا الوسم تحديًا لنجوم الهلال الطامحين إلى الفوز بلقب دوري أبطال آسيا والتأهل إلى مونديال الأندية للمرة الأولى في تاريخ أزرق العاصمة.

وكان الهلال عانى من سوء حظ في عامي 2014 و2017 حيث خسر نهائي دوري أبطال آسيا لمصلحة نادي ويسترن سيدني الأسترالي ونادي أوراوا الياباني على الترتيب.