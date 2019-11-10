طلب مُفاجئ إلى #الهلال قبل المونديال

المواطن - محمد سمعه

كشف أحد الإعلاميين الرياضيين عن طلبه من نادي الهلال في حال تأهل أزرق العاصمة إلى بطولة كأس العالم للأندية 2019 المقرر إقامتها في قطر.

وكتب الإعلامي عبدالعزيز الهشبول تغريدة عبر حسابه الرسمي في تويتر قائلًا: فريق ترتيبه 17 عالميًا سيكون الهدف ترويض الآسيوية وجلب البطولة الثالثة لأبطال الدوري والسابعة لجميع الألقاب الآسيوية، والهدف بالطبع توسيع الفارق وإعادة البطولات القارية من جديد.

وأضاف الهشبول: العالمية فقد نلتها بأرقامك ومنجزاتك وتصنيفك الدولي وبعد آسيا، سنطالب بلقب كأس العالم لا المشاركة فقط.

ويمر نادي أوراوا الياباني بفترة من هبوط المستوى الفني سواء كان على المستوى المحلي أو الآسيوي، حيث تُبشر أرقام نادي أوراوا على أرضه، الهلال من أجل الفوز بلقب دوري أبطال آسيا.

ولعب نادي أوراوا 26 لقاء على ملعبه سايتاما 2002 في مدينة طوكيو في كافة المسابقات بالموسم الحالي حيث خسر 14 مرة وتعادل في 4 لقاءات ونجح في الفوز في ثمانية لقاءات فقط.

وتلقت شباك أوراوا 36 هدفًا، ونجح فقط في إحراز 28 هدفًا على ملعبه.

يذكر أن نادي أوراوا لم ينجح في إحراز أي أهداف في آخر ثلاثة لقاءات له وكان آخرها الخروج بالخسارة بهدف دون رد أمام الهلال أمس في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا.

وتأتي أرقام نادي أوراوا كعامل مُبشر لفريق الهلال من أجل الفوز بلقب دوري أبطال آسيا للمرة الثالثة في تاريخ أزرق العاصمة.

جدير بالذكر أن مباراة الإياب بين الهلال وأوراوا ستُقام يوم الأحد 24 نوفمبر الجاري في طوكيو.