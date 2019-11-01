طلة فخمة ونغم عذب.. ديانا حداد تبهر جمهور الرياض في ليالي بيروت

طلة فخمة ونغم عذب.. ديانا حداد تبهر جمهور الرياض في ليالي بيروت

2019/11/01
الساعة 10:00 مساءً
- ‎فيالترفيه, حصاد اليوم
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المواطن - أحمد سعيد

“طلة فخمة ونغم عذب”، صفات جعلت الجمهور السعودي يعتبر ديانا حداد برنسيسة الغناء العربي، حتى كلماتها في حق الشعب السعودي كانت فارقة في مكانتها في قلوب السعوديين، خلال دخولها لإحياء حفلتها الأولى ضمن فعاليات موسم الرياض المقام حاليًّا وحتى منتصف ديسمبر المقبل.

في ليلة بيروت “اشتقنا”، هذا كان العنوان الذي بدأت به ديانا حداد الأمسية على نغمات أغنيتها الشهيرة كأنما لتعبر للجمهور السعودي عن فرحتها بوجودها بينهم مع الفنان عاصي الحلاني، والمطربة نجوي كرم، والمغني ملحم زين.

حداد، بحسب متابعيها، أبدعت في تغزلها بالجمهور السعودي قبل بدء الحفلة، وصرحت قائلة “متشوقة للقاء الجمهور السعودي والعربي في الرياض، ومن المؤكد أنها ستكون ليلة فريدة وحماسية”.

وشكرت بكلمات قالت: إنها “طالعة من القلب”، القائمين على موسم الرياض وعلى رأسهم، رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، ووصفت ليلتها أنها ستكون من أهم الفعاليات هذا العام في موسم الرياض، الأمر الذي جعلها تحظى باهتمام عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة مع إطلالتها الجاذبة وكلماتها الرقيقة، قبل شدوها العذب.

النجمة اللبنانية الشهيرة تتمتع بالفعل بقاعدة جماهيرية كبيرة في المملكة، ظهرت خلال إطلالتها الأولى في مدينة الخبر، ضمن حفلات موسم الشرقية الفنية مع الفنان ماجد المهندس.


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