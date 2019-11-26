طهران غاضبة وتعاقب إيران إنترناشونال!

المواطن - لندن

عبرت السلطات الإيرانية عن غضبها من الأحداث الأخيرة، التي تواجهها من خلال توجيه الاتهامات إلى محطة إخبارية في لندن قالت إن لها الدور الرئيسي في أزمتها الأخيرة.

وذكرت وكالة أنباء إيسنا الرسمية الإيرانية أن السلطة القضائية في طهران أصدرت قرارات بفرض عقوبات قانونية تقيد ممتلكات صحفيي قناة إيران إنترناشونال التي تبث باللغة الفارسية، ونسبت السلطات الإيرانية ما سمتها بالقناة السعودية اتهامات من بينها أنها تستهدف النظام، وإحداث انقسامات والتشجيع على تخريب الممتلكات.

قرارات لأول مرة!

وهذه المرة الأولى التي يتخذ فيها النظام في طهران قرارات ضد مؤسسات إعلامية خارجية ومنسوبيها.

وقالت وزارة الاستخبارات الإيرانية من خلال من تصفهم بـ”الجنود المجهولين لإمام الزمان”، أي مخبريها: تم رصد تحركات المحطة التلفزيونية وأنها قررت معاقبة الموظفين الأساسيين والمؤثرين في هذه القناة “المعادية”، وأنها أيضًا تعتزم اتخاذ إجراءات دولية ضدها سوف يعلن عنها في المستقبل.

القناة ترد:

من جانبها، نفت المحطة الاتهامات، وقالت: إن الحكومة الإيرانية بدلًا من أن تتحمل مسؤولية قراراتها تبحث عن أكباش فداء، وأن الاحتجاجات الضخمة التي عمت نحو 100 مدينة في أنحاء إيران تسببت فيها قرارات الحكومة بمضاعفة أسعار الوقود التي أشعلت شرارة الاحتجاجات.

وشددت على أن دور إيران إنترناشونال كان نقل الأحداث على الواقع، مرحبة بمنح المسؤولين الإيرانيين الوقت الذين يريدونه لشرح الوضع وتبرير قراراتهم، وأنها دائمًا حريصة على نقل تصريحات وخطب القيادة الإيرانية حية على الهواء ومستعدة لمنحهم الوقت متى ما شاؤوا مخاطبة الشعب الإيراني.