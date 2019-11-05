طهور يا أم حنين.. اعتذار نوال الكويتية عن ليلة سهم يثير قلق جمهورها

المواطن - أحمد سعيد

“ما تشوفي شر يا أم حنين”، شعار رفعه جمهور نوال الكويتية بعد اعتذارها عن ليلة سهم ضمن فعاليات موسم الرياض، المقرر لها الليلة ، في سهرة خليجية كبرى استثنائية.

الجمهور الكبير الذي كان ينتظر نوال في ليلة سهم، أبدى قلقًا على صحة المطربة الكبيرة، خاصة أنه الاعتذار الثاني لأسباب صحية بعد حفل الأحساء ضمن مهرجان موسم الشرقية، حيث كتبت “جمهوري الحبيب يسعد مساكم، كنت متشوقة للقاكم ولكن ظروفي الصحية منعتني فاعذروني، على أن ألتقيكم في مناسبات جاية وأعوضها لكم بإذن الرحمٰن”.

النجم الكبير رابح صقر، الذي كان سيشاركها الحفل في مارس الماضي، تمنى لها الشفاء، وغرد للفنانة الكويتية على “تويتر” بقوله: “ما تشوفين شر يا أم حنين وطهور إن شاء الله”.

وأصدرت وقتها شركة روتانا اعتذارًا جاء فيه “تعتذر الفنانة نوال الكويتية عن مشاركتها الغنائية في الحفل المقرر بتاريخ ٢٩ مارس ضمن مهرجان موسم الشرقية بالمملكة العربية السعودية الأحساء؛ وذلك لظرف صحي طارئ ونتمنى لها الشفاء العاجل وعودتها لمحبيها وجماهيرها”.

وجاء اعتذار المطربة الكبيرة مجددًا للظروف الصحية عن عدم المشاركة في إحياء “ليلة سهم”، التي ستقام مساء الثلاثاء ضمن فعاليات موسم الرياض.

وكتبت نوال على حسابها الرسمي في “تويتر” تغريدةً، جاء فيها: “حبيت أطمنكم أني الحمد الله بخير. شوية تعب ويزول إن شاء الله، شكرًا لكل من سأل عني، والله لا يحرمني منكم وأشوفكم قريب إن شاء الله”.