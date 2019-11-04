طوارئ من جديد في مصر بموافقة برلمانية

المواطن - متابعة

بعد قرار الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي رقم 555 لسنة 2019، بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر، اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح الأحد 27 أكتوبر 2019، وافقت اللجنة العامة لمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم على قرار المد.

وكان رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، ألقى أمس بيانًا، عن تبريرات المد، ليحيل الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، القرار إلى اللجنة العامة لدراسته.

وقال رئيس مجلس الوزراء: “في ضوء الظروف التي تمر بها مصر في المرحلة الراهنة داخليًا وإقليميًا، فقد قرر مجلس الوزراء بكامل هيئته الموافقة على إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح الأحد 27 أكتوبر2019، على النحو الوارد بقرار رئيس الجمهورية”.

يشمل القرار 5 مواد، جاء في المادة الأولى، “تُعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، لمدة 3 أشهر اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد الموافق 27 أكتوبر عام 2019”.

وتناولت المادة الثانية، تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.

وفى المادة الثالثة، يفوض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ.

ونصت المادة الرابعة، يُعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه.

وختامًا، في المادة الخامسة، ينشر القرار في الجريدة الرسمية، صدر برئاسة الجمهورية في 26 أكتوبر 2019.