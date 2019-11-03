ظنت أنها مستذئبة فقضمت أذن صديقتها!

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أقدمت سيدة على قضم أذن صديقتها وزعمت أنها مستذئبة والضحية مصاصة دماء!

وقبضت الشرطة في ولاية ميتشيغان الأمريكية على المرأة، وعندما وصلت كانت المتهمتان أليسون تومسون ويفر (44 عامًا) وصديقتها (48 عامًا) مغطاتين بالدماء دون الكشف عن هويتهما، وكان جسم الضحية مليئًا بالخدوش والجروح وعلامات العض، إلى جانب قطع أذنها.

وبحسب تقارير، قال المحقق شون هوبكنز: أخبرتني السيدة ويفر أنهما فعلتا الأمر بالتراضي، وأن الضحية مثلت دور مصاصة دماء، فيما تقمصت المتهمة دور المستذئبة، في حين أن الضحية روت قصة مختلفة، قائلة: إنها كانت نائمة لحظة الاعتداء.