ظهور غريب للاعبي مصر قبل النهائي الإفريقي
أمام منتخب ساحل العاج

ظهور غريب للاعبي مصر قبل النهائي الإفريقي

2019/11/22
الساعة 10:40 مساءً
- ‎فيالرياضة العالمية, حصاد اليوم
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‎وسوم
المواطن - محمد سمعه

حرص لاعبو منتخب مصر الأولمبي على الظهور بشكل غريب وغير متوقع، قبل مواجهة منتخب ساحل العاج في نهائي كأس أمم إفريقيا تحت 23 عامًا.

وارتدى لاعبو منتخب مصر أقنعة مسلسل” la casa de papel” الإسباني الشهير، في محاولة منهم للخروج عن توتر المباراة النهائية.

وتُقام مباراة منتخب مصر وساحل العاج حاليًّا على ملعب القاهرة الدولي، حيث يسعى المنتخب المصري للفوز باللقب الأول له في بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عامًا.

جدير بالذكر أن المنتخب المصري والمنتخب الإيفواري تأهلا سويًّا لأولمبياد طوكيو 2020، رفقة منتخب جنوب إفريقيا الذي نال البطاقة الثالثة بعد فوزه اليوم على منتخب غانا بركلات الجزاء الترجيحية.

وكان منتخب مصر وصل إلى المباراة النهائية بعد فوزه على منتخب جنوب إفريقيا بثلاثية دون رد في الدور قبل النهائي.

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