هيئة الرياضة تحرم الاتفاق من دعم مباراة العدالة بـ دوري محمد بن سلمان
بسبب الإخلال في شروط الحضور الجماهيري

هيئة الرياضة تحرم الاتفاق من دعم مباراة العدالة بـ دوري محمد بن سلمان

2019/11/04
الساعة 5:33 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - محمد سمعه

قررت الهيئة العامة للرياضة حرمان نادي الاتفاق من الدعم المالي الخاص بالحضور الجماهيري لمباراته أمام العدالة، وذلك بسبب الإخلال بشروط الحضور الجماهيري في مباراة الفريقين بدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وذكرت هيئة الرياضة في بيان لها عبر حسابها في تويتر أن الهيئة أنذرت الاتفاق بعدم تكرار الأمر والتزامهم بالإشراف الكامل على الجهات المتعاقد معها لتسويق التذاكر وتنظيم عملية دخول الجماهير.

وقالت الهيئة في بيان لها: إلحاقًا للبيان الصادر بتاريخ 25-10-2019م، والخاص بالتحقيق فيما تم تداوله حول دخول عدد من الجماهير بمباراة الاتفاق والعدالة، ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والتي أقيمت على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، وذلك بطريقة لا تتوافق مع معايير الحضور الجماهيري المطلوبة من أجل الحصول على الدعم المعلن والبالغ مليون ريال سعودي .
وتابع البيان : وكشفت التحقيقات التي تم إجراؤها وجود مخالفات من الجهة التي أسند إليها نادي الاتفاق تسويق تذاكر النادي وتنظيم عملية دخول الجماهير، وذلك بإدخالها بصفة متكررة لزيادة عدد الحضور للمباراة من أجل الحصول على الدعم المالي بطريقة غير نظامية.
وأضافت الهيئة أنه تقرر، حرمان نادي الاتفاق من الدعم المالي الخاص بالحضور الجماهيري لمباراته أمام العدالة، وإنذار
النادي بعدم تكرار مثل هذه الممارسات، والتزامهم بالإشراف الكامل على الجهات المتعاقد معها لتسويق التذاكر وتنظيم عملية دخول الجماهير.
وأكدت الهيئة العامة للرياضة على الأندية الرياضية ضرورة استشعار الهدف الأساسي من هذا الدعم ودورها في متابعة ومراقبة الشركات التي يتم التعاقد معها، لضمان عدم تكرار أي ممارسات تؤدي إلى الالتفاف على معايير دعم الحضور الجماهيري وعدم الإخلال بالأليات التي تم إقرارها في هذا الشأن.


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