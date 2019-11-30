عادل عبدالمهدي : استقالتي مهمة وابحثوا عن البديل

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أكد رئيس الوزراء العراقي المستقيل، عادل عبدالمهدي، اليوم السبت، أن الاستقالة مهمة لتفكيك الأزمة وتهدئة الأوضاع في العراق نقلًا عن التلفزيون العراقي.

وأضاف: “أرجو من مجلس النواب اختيار بديل سريعًا؛ لأن البلد بأوضاعه الحالية لا يتحمل حكومة تسيير أعمال يومية”، مضيفًا أنه يجب على الحكومة أن تفسح الطريق لغيرها لمعالجة الوضع الراهن.

وقال عادل عبدالمهدي: “بعد مرور سنة على تشكيل الحكومة وصلنا إلى نقطة النهاية”، مؤكدًا أن الحكومة سوت الملفات مع سائر الدول الإقليمية، وأن على الحكومة أن تفسح الطريق لغيرها لمعالجة الأوضاع الراهنة، داعيًا الوزراء لمواصلة القيام بأعمالهم حتى تشكيل حكومة جديدة.

ولفت إلى أن حكومته تأسست في زمن أزمة خانقة، وأن هناك مندسين في التظاهرات السلمية، ولكن الوضع الأمني اليوم أفضل من الأيام السابقة والهجمات الانتحارية.