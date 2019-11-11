عاملان يضمنان لـ #الهلال اللقب الثالث

المواطن - محمد سمعه

يملك الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال عاملين غاية في الأهمية، وذلك من أجل تحقيق الحلم والتتويج بلقب دوري أبطال آسيا نسخة 2019 للمرة الثالثة في تاريخ الزعيم.

ويُعد العامل الأول هو النضج الذي ظهر به الفريق الهلالي في مباراة الذهاب أمام نادي أوراوا الياباني أول أمس السبت حيث كشف عن إصرار اللاعبين الهلاليين على التتويج بالبطولة الآسيوية والتعلم جيدًا من نهائيي 2014 و2017 الذي خسر الهلال فيهما.

أما العامل الثاني فهو ذكاء لاعبي الهلال في مباراة الإياب، حيث ستكون 90 دقيقة نارية، كذلك من المتوقع أن يُهاجم الفريق الياباني بشراسة من أجل تعويض خسارته في الذهاب.

وسيكون مطلوب من لاعبي الهلال تأمين الشباك وصنع الفرص الهجومية من أجل تسجيل هدف خارج الأرض يُقرب البطولة الآسيوية من أزرق العاصمة.

وفي هذا السياق، قال الإعلامي محمد الناصر: تجربة الهلال في النهائيات نضجت، وهذا ظهر بوضوح في لقاء الذهاب أمام أوراوا حيث التركيز العالي واحترام الخصم، وسوء الهلال في مباريات الدوري بسبب تركيزه في النهائي الآسيوي.

من ناحية أخرى، أظهر اللاعب الياباني تومواكي ماكينو مدافع نادي أوراوا الياباني رد فعله، وذلك بعد الخسارة من نادي الهلال بهدف دون رد في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا 2019.

ووجه ماكينو رسالته إلى نادي الهلال حيث كتب عبر حسابه في الإنستجرام: نحن أوراوا، لم ينتهِ شيء بعد.

يذكر أن الهلال فاز بهدف دون رد سجله اللاعب البيروفي أندري كاريلو في الدقيقة الستين من عمر اللقاء بعد عرضية متقنة من اللاعب محمد البريك.