عاملة بنغلادشية تصور فيديو سرًّا لإنقاذها!
زعمت سوء المعاملة لدى إحدى الأسر بجدة

عاملة بنغلادشية تصور فيديو سرًّا لإنقاذها!

2019/11/13
الساعة 11:19 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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‎وسوم
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف 

ادعت إحدى العاملات من بنغلادش، في مقطع فيديو، أنها تتعرض لسوء المعاملة أثناء عملها لدى عائلة سعودية.

وبحسب موقع مترو البريطاني، تم تصوير الفيديو سرًّا من داخل منزل العائلة في جدة، وتزعم فيه أنها ظلت مقيدة اليدين لمدة أسبوعين.

ورصدت العاملة سوء المعاملة التي تعرضت لها قائلة: ربما لن أعيش طويلاً، من فضلكم أنقذوني، لقد حبسوني لمدة 15 يومًا بالكاد قدموا لي أي طعام، وأحرقوا يدي بالزيت الساخن ثم قيدوني.

وأضافت أنها تعرضت للضرب مرارًا، متابعة: أعتقد أنني سأموت، أرجوكم أنقذوني وخذوني بعيداً عن هنا.

لكن من غير الواضح متى تم تصوير اللقطات، لكنها لا تزال في جدة، وتمت مصادرة هاتفها وفقًا لتقارير مترو، التي أكدت أيضًا أن عائلتها تحاول استعادتها لكنها فشلت حتى الآن.

 

 

 

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المحروم
ضيف
المحروم

هلا

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10 ساعة
المحروم
ضيف
المحروم

أنا أتزوجها بالحلال حلوه ماشاء الله 🌷 .

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10 ساعة
ابوبدر الجبلي
ضيف
ابوبدر الجبلي

مش معقول…… شكلك عملتي لهم شي كايد

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10 ساعة
Abu Mans
ضيف
Abu Mans

الخدم أو العماله المنزلية معاملتهم سيئه من بعض العوائل السعوديه وذلك لانها ببساطة مسؤله عن البيت بالي فيه وربت البيت ماهي فاضية للبيت ولا تربية الأبناء وكل همها التبرج والخروج مع الصديقات للكافيهات والمطاعم والحفلات.

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11 ساعة
ابوهايل
ضيف
ابوهايل

الله واعلم انها مكذابة جملة وتفصيلا
لأن حصل معنا اكثر من موقف مع الشغلات البنقاليات يكذبن كما يتنفسن

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12 ساعة
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