عبادي والمنور وعبدالواحد يتألقون بموسم الرياض

المواطن - تصوير: عبدالإله الخيبري

تألق نجوم الغناء عبادي الجوهر وأسما المنور وفؤاد عبد الواحد في حفلهم الغنائي بمسرح مركز الملك فهد الثقافي بموسم الرياض، وسط حضور جماهيري كبير.

وبدأ الحفل بصعود المطرب الشاب فؤاد عبد الواحد على مسرح مركز الملك فهد الثقافي وقدم مجموعة متميزة من أغانيه مثل “خنجر يماني” و “صوت الباب” و”يا ليالي”، وقدم مفاجأة للجمهور بغناء أغنية من ألبومه الجديد “يزورني” من ألحان الموسيقار سهم.

واستكملت الفنانة المغربية أسما المنور الحفل بفقرتها الغنائية، والتي بدأتها بأغنية “كل ما لمحتك”، ووجهت تحية للجمهور وقالت إنها فخورة وسعيدة بتواجدها في الرياض للمرة الثانية، وعبرت عن سعادتها بنجاح موسم الرياض قبل أن تواصل فقرتها الغنائية وسط تفاعل كبير من الجمهور.

وقدمت أسما المنور مجموعة متنوعة من أغانيها باللهجة المغربية والخليجية مثل “صافي” و غنت من ألبومها الجديد “اوساط النجوم” عدة أغاني مثل “تبسم” و “أفا والله”، وغيرها، قبل أن يعود المطرب فؤاد عبد الواحد معها على المسرح ليشاركها غناء “ظبي اليمن”.

واختتم الفنان عبادي الجوهر الحفل بمجموعة متميزة من أغانيه على العود مثل “تبيه” و”آه يا قلبها يا مسكين” و”خلاص ارجع” و”سكة طويلة” و “تأخرت” وفاجأ الجمهور في فقراع الغنائية بصعود أسما لمنور وفؤاد عبد الواحد لمشاركته أغنية “قالوا ترى” ولاقى غناءهم تفاعلاً جماهيرياً كبيراً.