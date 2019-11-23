عبث بالممتلكات العامة بمحايل.. والبلدية تعلق

المواطن - أحمد الشهري - محايل

تعرضت إحدى الممتلكات العامة الموجودة بجادة محايل للعبث من قبل بعض الأشخاص المتهورين مما أدى إلى سقوطها.

وأوضحت بلدية محافظة محايل عبر حسابها في تويتر أنها قامت بتركيب عدد من كاميرات المراقبة، حيث رصدت بعض الأشخاص يعبثون بالممتلكات بالجادة وكذلك بعض الحدائق العامة، وتم توثيقها واتخاذ الإجراءات النظامية التي تكفل محاسبتهم وإحالتها لجهات الاختصاص لتطبيق النظام بحقهم لقاء ما قاموا به من عبث وإتلاف للممتلكات العامة.

الجدير بالذكر أن جادة محايل احتضنت فعاليات صدر الكرامة خلال العام الماضي.