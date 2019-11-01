عبدالرحمن البيشي .. الفيفا كافأه وترك بصمات في شباك #الهلال

المواطن - محمد سمعه

يُعد اللاعب عبدالرحمن البيشي، مهاجم نادي النصر السابق، واحدًا من النجوم الذين تركوا بصمات مميزة مع أصفر العاصمة.

ووُلد عبدالرحمن البيشي في الخامس عشر من إبريل في عام 1983 وتدرج في الفئات السنية لنادي النصر حتى صعد للفريق الأول في عام 2001.

وأجاد عبدالرحمن البيشي اللعب كصانع لعب وكرأس حربة ومهاجم ثاني مع النصر والمنتخب السعودي، وشارك مع المنتخب السعودي الأولمبي في تصفيات أوليمبياد أثينا 2004.

واختاره الاتحاد الدولي لكرة القدم ضمن أفضل 10 لاعبين شباب في العالم في عام 2003.

ونجح عبدالرحمن البيشي في ترك بصمة مميزة في ذاكرة الجماهير النصراوية، وذلك بعد نجاحه في إحراز أول أهدافه مع أصفر العاصمة في شباك الند التقليدي الهلال، حيث راوغ الدفاع الهلالي بطريقة مميزة ليُسكن الكرة بعد ذلك بمنتهى السهولة في شباك الحارس الأسطوري محمد الدعيع.

وعُرف عن عبدالرحمن البيشي أنه يُسجل بالتخصص في شباك الهلال، كما لم ينل أي بطاقة حمراء في مشواره الرياضي.

ورحل عبدالرحمن البيشي عن نادي النصر في صيف 2009 لينضم بعد ذلك إلى صفوف نادي سدوس ثم اعتزل الكرة نهائيًّا في عام 2011.

وحرصت الجماهير بكافة انتماءاتها على مساندة نجم نادي النصر السابق، عبدالرحمن البيشي عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بعدما أعلن عن تفاصيل مرضه.

وقال عبدالرحمن البيشي عبر “تويتر”، اليوم: “الحمد لله على كل حال.. تأكدت إصابتي بمرض (التصلب الجانبي) النادر حول العالم… المرض خطير والتعب يزداد”.

وتابع البيشي قائلًا: “وفي المقابل يقيني بأن الله سيشفيني يزداد أيضًا مهما أبعدوا عني الأمل.. اليوم جمعة وساعة استجابة دعواتكم لي.. ولا حول ولا قوة إلا بالله”.

ولاقت تغريدة عبدالرحمن البيشي تفاعلًا كبيرًا بين نجوم الكرة والنقاد الرياضيين والجماهير، وتمنوا الشفاء العاجل للاعب النصر السابق.