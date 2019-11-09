عبدالرحمن بن مساعد يسخر من التحكيم الآسيوي

المواطن - محمد سمعه

أبدى الأمير عبدالرحمن بن مساعد، رئيس نادي الهلال الأسبق، اندهاشه من قرار إلغاء الهدف الثاني لنادي الهلال في شباك أوراوا الياباني في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا 2019.

وكتب عبدالرحمن بن مساعد عبر حسابه في تويتر: الحمد لله، الله يتمم بالإياب الفوز، ونجاح للتحكيم الآسيوي قياسًا بالمعتاد، فهذه المرة ألغى فقط هدفًا صحيحًا لـ الهلال ولم يُحتسب له ضربة جزاء مستحقة.

وفي السياق ذاته، فتح الإعلامي الرياضي طارق النوفل النار على الاتحاد الآسيوي لكرة القدم؛ وذلك بسبب عدم اعتماد تقنية الـVAR في المباراة النهائية لدوري أبطال آسيا 2019.

وكتب النوفل عبر حسابه في تويتر: ألف مبروك لـ الهلال تبقى الشوط الثاني في اليابان.

وأضاف: لا تفكروا بالإياب ولكن فكروا في ضمير اتحاد قارة آسيا، كيف يتعامل مع أهم مباراة بدون تقنية الـVAR.

وأبدى نجوم نادي الهلال غضبهم الشديد من الحكم العراقي علي صباح، حكم لقاء أوراوا الياباني في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا 2019.

وكان الحكم علي صباح ألغى هدفًا أحرزه الهلال في الشوط الثاني عبر اللاعب سالم الدوسري في الدقيقة الحادية والسبعين بداعي التسلل؛ مما أدى إلى غضب سالم الدوسري وجميع نجوم الهلال، مؤكدين أن الهدف صحيح ولا يستحق الإلغاء.

كذلك سبق للإيطالي جيوفنكو، نجم الهلال، أن طالب الحكم علي صباح باحتساب لمسة يد على أحد لاعبي أوراوا في منطقة جزاء النادي الياباني خلال الشوط الثاني.

وكان اللاعب العماني عماد الحوسني، نجم الأهلي السابق، أكد أن هدف سالم الدوسري صحيح ولم يكن تسللًا.