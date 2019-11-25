عبدالعزيز الفيصل: أبارك للوطن هذا الإنجاز
بعد تتويج الهلال باللقب الآسيوي

عبدالعزيز الفيصل: أبارك للوطن هذا الإنجاز

2019/11/25
الساعة 9:30 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

هنأ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، عبدالعزيز بن تركي الفيصل، الجماهير الهلالية بعد الفوز بلقب دوري أبطال آسيا 2019.

وانطلقت، قبل قليل، الاحتفالية الاستثنائية للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في الدرعية وسط حضور جماهيري كبير للاحتفال بلقب دوري أبطال آسيا 2019.

ورحب رئيس هيئة الرياضية في بداية كلمته بالجماهير في الدرعية، مضيفًا: “أهنئ وأبارك القيادة الكريمة على دعمهم.. وأبارك للوطن على هذا الإنجاز العظيم”.

وتابع عبدالعزيز الفيصل قائلًا: “وأهنئ نادي الهلال إدارة ولاعبين وجمهورًا.. شكرًا على دعمكم للرياضة، وإن شاء الله مزيد من الإنجازات الرياضية”.

وتُوج الهلال بالأمس بلقب دوري أبطال آسيا للمرة الثالثة بعد فوزه على نادي أوراوا الياباني بثلاثية دون رد في مجموع المباراتين، حيث فاز ذهابًا بهدف نظيف، وكرر فوزه في مباراة الإياب بنتيجة 2/ 0.

وسيُشارك الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في منافسات بطولة كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه، في النسخة الحالية التي ستُقام في قطر وتنطلق في 11 ديسمبر المقبل.

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