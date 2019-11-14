عبدالعزيز الفيصل: الرياضة أسلوب حياة

المواطن - محمد سمعه

أكد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة على أن النجاح في المجال الرياضي لا يتوقف على الأداء الفردي ولكن بالأداء الجماعي، مضيفًا أن الرياضة تؤثر بالإيجاب في حياة البشر.

وتحدث عبدالعزيز الفيصل في منتدى مسك العالمي قائلًا: النجاح في الرياضة لا يصنعه فرد، بل فريق يملك روح التفوق والقدرة على التميز، بجانب اعتماده على الدقة والالتزام بالوقت.

وأضاف الفيصل: الرياضي بحاجة إلى فرصة ودعم وتحفيز، وحينما منحني وطني الثقة كمسؤول كان همي الأول إتاحة الفرصة لكل رياضي ليمارس رياضته المفضلة.

وتابع رئيس هيئة الرياضة: الرياضة أسلوب حياة تؤثر فينا وفي حياتنا اليومية وفي مشاعرنا وحتى في قدرتنا على إنجاز مهامنا وأعمالنا.

وفي وقت سابق، قدّم رئيس الهيئة العامة للرياضة، تهنئته إلى الجهازين الفني والإداري واللاعبين على المستوى والنتيجة التي حققها المنتخب السعودي في مباراة أوزبكستان وتصدره للمجموعة.

وتمنى عبدالعزيز الفيصل أن يستمر هذا العطاء المميز في المباريات القادمة وتحقيق آمال وتطلعات الشارع الرياضي السعودي، وتقديم صورة تعكس مدى تطور كرة القدم في المملكة.

ولعبت السعودية ضد أوزبكستان اليوم على استاد باختاكور في العاصمة طشقند، ضمن منافسات التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، والتي انتهت بفوز الأخضر بنتيجة 3/2.

وتصدر المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ترتيب المجموعة الرابعة بعدما رفع رصيده إلى 8 نقاط، فيما تجمد رصيد أوزبكستان عند 6 نقاط في المركز الثاني.