عبدالعزيز الفيصل: الموافقة على تنظيم الهيئة نقطة تحول

المواطن - مروة نبيل

رفع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل خالص الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء في جلسته التي عُقدت اليوم بالموافقة على تنظيم الهيئة.

وقال: “أرفع خالص الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد على صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تنظيم الهيئة العامة للرياضة، الذي يمثل قرارًا مهمًّا ونقطة تحول في نظام إدارة العمل في الهيئة وتطوير كافة لوائحها الإدارية والمالية، وفق الأسس الحديثة التي تتوافق مع رؤية المملكة 2030”.

وأضاف: “القطاع الرياضي بالمملكة العربية السعودية يحظى بدعم لامحدود من لدن القيادة الرشيدة، أثمر عن قفزات كبيرة في هذا القطاع الحيوي المهم، بتنظيم العديد من البطولات والفعاليات الرياضية العالمية في الفترة الماضية، التي وجدت متابعة واهتمامًا كبيرين محليًّا ودوليًّا”.

وواصل قائلًا: “كما أننا نسعد خلال الفترة القريبة المقبلة باستقبال الزوار من شتى أنحاء العالم، لحضور العديد من الأحداث والفعاليات الرياضية العالمية، لنثبت للجميع قدرة وطننا الغالي على تنظيم أكبر وأهم الأحداث بسواعد أبنائه المخلصين من شباب وشابات مملكتنا الحبيبة”.

واختتم تصريحه قائلًا: “سنواصل العمل بعون الله تعالى وبدعم حكومتنا الرشيدة لنمضي قدمًا بتطوير القطاع الرياضي في المملكة، وتوفير كل ما يتطلع له شباب وشابات الوطن، لنصل ونحلق برياضة المملكة عاليًا في كل المحافل الإقليمية والدولية، سائلًا العلي القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، وأن يحفظ هذا الوطن الغالي ويديم عليه الأمن والرخاء”.