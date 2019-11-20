عبدالعزيز الفيصل: رالي دكار حُلم أصبح حقيقة

المواطن - مروة نبيل

أعرب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل عن سعادته باستضافة منافسات رالي دكار 2020.

وقال عبدالعزيز الفيصل على هامش المؤتمر الصحافي لمنافسات رالي دكار 2020 في قاعة المعهد العربي بالعاصمة الفرنسية باريس: “استضافة رالي دكار في المملكة العربية السعودية هو حُلم أصبح حقيقة”.

وتابع رئيس الهيئة العامة للرياضة تصريحاته قائلًا: “نُرحب بالجميع في المملكة العربية السعودية والاستمتاع بالمناظر الطبيعية الجميلة والطقس.. وننتظر المشاركين في رالي دكار شهر يناير المقبل”.

وكانت المملكة العربية السعودية قد نجحت في الحصول على حقوق استضافة منافسات رالي دكار 2020، ليُقام سباق السيارات الشهير للمرة الأولى في آسيا والشرق الأوسط.