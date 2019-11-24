عبدالعزيز الفيصل في مقدمة مستقبلي أبطال الهلال

المواطن - محمد سمعه

أعلنت الهيئة العامة للرياضة عبر حسابها الرسمي في تويتر عن أن الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الهيئة سيكون في مقدمة مستقبلي بعثة الهلال، عند وصولهم إلى الرياض غدًا بعد التتويج بدوري أبطال آسيا.

وذكر حساب هيئة الرياضة الرسمي بتويتر أن الهيئة بدأت الترتيبات الخاصة بهذا الاستقبال، إلى جانب إقامة احتفال كبير بهذه المناسبة في ميدان الدرعية.

وحرص الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة في وقت سابق على تهنئة نجوم الهلال بعد فوزهم بلقب دوري أبطال آسيا اليوم على حساب أوراوا الياباني.

وكتب عبدالعزيز الفيصل عبر حسابه في تويتر: الحمد لله، الحمد لله، على ما تحقق، مبروك للوطن، ومبروك للهلال ونجومه وللكرة السعودية، كأس دوري أبطال آسيا من جديد.

وأضاف الفيصل: نجوم الهلال شرفوا وطنهم، وأضافوا إنجازًا جديدًا.

وتابع: يسعدني أن أهنئ مجلس إدارة نادي الهلال ولاعبيه وجمهوره وكل الرياضيين في وطننا بهذه المناسبة التي تؤكد على واقع الكرة السعودية وحضورها وتقديم نفسها بما يليق بها وبمكانتها وتاريخها”.

واختتم قائلًا: اليوم يسعد الوطن بتحقيق إنجاز كبير على مستوى قارة آسيا حققه ممثل الوطن نادي الهلال، كواحدة من ثمرات الدعم والاهتمام غير المحدود الذي يحظى به القطاع الرياضي من قبل قيادة وطننا الغالي”.