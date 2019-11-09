عبدالعزيز الفيصل لـ لاعبي #الهلال : واصلوا تفوقكم لحصد الآسيوية

المواطن - محمد سمعه

وجّه الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس الهيئة العامة للرياضة، التهنئة لنادي الهلال، وذلك بعد الفوز على نادي أوراوا الياباني بهدف دون رد في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا.

وكتب عبدالعزيز الفيصل تغريدة عبر حسابه في تويتر قائلًا: أبارك لـ الهلال الفوز، وبإذن الله يواصل الفريق تفوقه في مباراة الإياب لتحقيق اللقب الآسيوي.

واختِير اللاعب البيروفي أندري كاريلو نجم الهلال، رجلًا لـ مباراة الهلال وأوراوا في الذهاب، بعد إحرازه هدف الفوز للزعيم في الدقيقة الستين من عمر اللقاء.

وأبدى نجوم نادي الهلال غضبهم الشديد من الحكم العراقي علي صباح، حكم لقاء أوراوا الياباني في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا 2019.

وكان الحكم علي صباح ألغى هدفًا أحرزه الهلال في الشوط الثاني عبر اللاعب سالم الدوسري في الدقيقة الحادية والسبعين بداعي التسلل؛ مما أدى إلى غضب سالم الدوسري وجميع نجوم الهلال، مؤكدين أن الهدف صحيح ولا يستحق الإلغاء.

كذلك سبق للإيطالي جيوفنكو نجم الهلال أن طالب الحكم علي صباح باحتساب لمسة يد على أحد لاعبي أوراوا في منطقة جزاء النادي الياباني خلال الشوط الثاني.

وكان اللاعب العماني عماد الحوسني، نجم الأهلي السابق، أكد أن هدف سالم الدوسري صحيح ولم يكن تسللًا.

وكانت مباراة الهلال وأوراوا أُقيمت على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض، بينما تُقام مباراة العودة يوم 24 نوفمبر الجاري في تمام الواحدة ظهرًا بتوقيت المملكة.

وأهدر نادي الهلال ثلاث فرص تهديفية محققة في الشوط الأول عبر الإيطالي سيباستيان جيوفنكو وعلي البليهي.