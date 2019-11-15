عبدالعزيز الفيصل: مبروك لأبطال #الوحدة التأهل

المواطن - مروة نبيل

هنّأ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل فريق الوحدة الأول لكرة اليد بعد تأهله إلى نهائي البطولة الآسيوية الـ22 للأندية أبطال الدوري.

وقال عبدالعزيز الفيصل عبر حسابه الخاص على “تويتر”: “الحمد لله على ما تحقق.. أبارك لنجوم فريق كرة اليد بنادي الوحدة التأهل لنهائي كأس آسيا للأندية.. مبروك للأبطال هذا الانتصار والتمثيل المشرف لوطننا الغالي”.

ونجح فريق الوحدة في خطف بطاقة التأهل إلى نهائي البطولة الآسيوية الـ22 للأندية أبطال الدوري، بعد فوزه على الشارقة الإماراتي بنتيجة 30/ 29 في نصف نهائي المسابقة المقامة حاليًا في مدينة سام شوك الكورية.

وانتهى الوقت الأصلي في مباراة الوحدة ضد الشارقة الإماراتي بالتعادل بنتيجة 24/24، وتألق فرسان مكة وخطفوا بطاقة التأهل إلى النهائي بعد الفوز في الوقت الإضافي.

وتألق فريق الوحدة الأول لكرة اليد في منافسات البطولة الآسيوية الـ22 للأندية أبطال الدوري، حيث تصدر مجموعته بعد الفوز في 4 مباريات والخسارة في لقاء واحد، قبل أن يفوز في نصف النهائي اليوم.