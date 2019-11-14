عبدالعزيز الفيصل: مبروك للجميع

المواطن - مروة نبيل

هنأ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل لاعبي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بعد الفوز على أوزبكستان اليوم.

وكتب عبدالعزيز الفيصل عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “الحمد لله على الفوز .. مبروك للأخضر ونجومه مبروك للجميع”.

ولعب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ضد نظيره أوزبكستان على استاد باختاكور في العاصمة طشقند، ضمن منافسات التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، وفاز الأخضر بنتيجة 3/2.

وتقدمت أوزبكستان عند الدقيقة 16، قبل أن يتعادل الأخضر من ركلة جزاء عن طريق سلمان الفرج، واحتسب الحكم ركلة جزاء لأصحاب الأرض في الدقيقة 56 بعد اصطدام الكرة بيد ياسر الشهراني.

وانتفض لاعبو الأخضر، وحققوا ريمونتادا في 4 دقائق فقط، حيث سجل سلمان الفرج هدف التعادل في الدقيقة 85 بكرة رأسية مميزة، قبل أن يحرز سالم الدوسري هدف الفوز في الدقيقة 89.