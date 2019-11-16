عبدالعزيز الفيصل: من الطبيعي دعم #الهلال

المواطن - محمد سمعه

أكد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، أنه من الطبيعي دعم الهلال ممثل المملكة في نهائي بطولة دوري أبطال آسيا.

ونقلت قناة 24 الرياضية تصريحات عبدالعزيز الفيصل الذي قال: من الطبيعي دعم الهلال لأنه يمثل اسم المملكة، وإذا كان أي فريق آخر من السعودية وصل للنهائي وحقق هذا الإنجاز فكان سينال هذا الدعم؛ لأن الإنجاز في النهاية سيُكتب باسم المملكة.

وأضاف الفيصل: منذ 14 عامًا وكرة القدم السعودية لم تحقق أي إنجاز آسيوي، وبطولة دوري أبطال آسيا تعني لنا الكثير، وتم أيضًا دعم نادي الوحدة بعد وصوله لنهائي آسيا في كرة اليد.

وتابع الفيصل: دعم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للرياضة سخي بشكل كامل، ونسعى إلى تطوير البطولات المحلية في لعبة المبارزة مع الاتحاد السعودي وليكون هناك تثقيف أكثر للمشاركة فيها.

وستُسافر بعثة الهلال إلى اليابان غدًا الأحد استعدادًا لمواجهة أوراوا يوم 24 نوفمبر الجاري.