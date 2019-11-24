عبدالعزيز الفيصل: نجوم الهلال شرفونا

المواطن - محمد سمعه

حرص الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة على تهنئة نجوم الهلال بعد فوزهم بلقب دوري أبطال آسيا اليوم على حساب أوراوا الياباني.

وكتب عبدالعزيز الفيصل عبر حسابه في تويتر: الحمد لله، الحمد لله، على ما تحقق، مبروك للوطن، ومبروك للهلال ونجومه وللكرة السعودية، كأس دوري أبطال آسيا من جديد.

وأضاف الفيصل: نجوم الهلال شرفوا وطنهم، وأضافوا إنجازًا جديدًا.

وتابع: يسعدني أن أهنئ مجلس إدارة نادي الهلال ولاعبيه وجمهوره وكل الرياضيين في وطننا بهذه المناسبة التي تؤكد على واقع الكرة السعودية وحضورها وتقديم نفسها بما يليق بها وبمكانتها وتاريخها”.

واختتم قائلًا: اليوم يسعد الوطن بتحقيق إنجاز كبير على مستوى قارة آسيا حققه ممثل الوطن نادي الهلال، كواحدة من ثمرات الدعم والاهتمام غير المحدود الذي يحظى به القطاع الرياضي من قبل قيادة وطننا الغالي”.

وكان الهلال فاز بلقب دوري أبطال آسيا للمرة الثالثة في تاريخه، بعد الفوز على أوراوا الياباني بثلاثية دون رد في مجموع المباراتين، حيث فاز الهلال ذهابًا في الرياض بهدف، وبثنائية في اليابان اليوم.

وفي مباراة الإياب، نجح اللاعب سالم الدوسري في إحراز الهدف الأول لفريق الهلال في الدقيقة الخامسة والسبعين، من عمر المباراة.

وأحرز الفرنسي غوميز الهدف الثاني للهلال في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

جدير بالذكر أن الهلال سيشارك في كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه، حيث تُقام البطولة في قطر.