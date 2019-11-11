عبدالعزيز الفيصل : نسعد باستضافة السوبر الإسباني

المواطن - مروة نبيل

أعرب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، عن سعادته باستضافة المملكة لمنافسات بطولة كأس السوبر الإسباني.

وتابع خلال حفل قرعة كأس السوبر الإسباني: “ونرحب بالعالم بداية بالنسخة القادمة في يناير 2020، والتي ستشهد إقامة البطولة بنظام جديد يقام لأول مرة”.

ومن المقرر أن تُشارك 4 فرق في بطولة كأس السوبر الإسباني، وهي: برشلونة، ريال مدريد، أتلتيكو مدريد وفالنسيا خلال الفترة من 8 إلى 12 من شهر يناير المقبل.

وأعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم الاثنين، رسميًّا عن إقامة كأس السوبر الإسباني لمدة ثلاثة أعوام في المملكة، وذلك في أعوام 2020 و2021 و2022.

وجاءت قرعة كأس السوبر الإسباني كالتالي؛ المباراة الأولى بين ريال مدريد وفالنسيا، يوم 8 يناير على ملعب الجوهرة المشعة في جدة، وستكون المباراة الثانية بين برشلونة وأتلتيكو مدريد يوم 9 يناير على الملعب ذاته.