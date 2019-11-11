عبدالعزيز الفيصل والمسحل يتجولان بالاتحاد الإسباني

المواطن - مروة نبيل

زار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، مقر الاتحاد الإسباني لكرة القدم ومتحف المنتخب اليوم.

ونشر حساب الهيئة العامة للرياضة الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا للأمير عبدالعزيز الفيصل أثناء خلال جولته برفقة رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، لويس روبياليس ورئيس اتحاد الكرة، ياسر المسحل.

ونجحت الهيئة العامة للرياضة في الحصول على حق استضافة نهائيات بطولة كأس السوبر الإسباني لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد لـ3 أعوام إضافية، وذلك وفقًا للاتفاقية التي تم توقيعها بين الاتحادين السعودي والإسباني.

ومن المقرر أن يحتضن إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، نسخة 2020 من كأس السوبر الإسباني بمشاركة 4 فرق للمرة الأولى، وهي برشلونة، ريال مدريد، أتلتيكو مدريد وفالنسيا.

وأسفرت قرعة كأس السوبر الإسباني، التي أُقيمت اليوم، عن مواجهة ريال مدريد لفريق فالنسيا، يوم 8 يناير، وفي حال تأهل المرينغي سيُلاقي الفائز من مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد، في المباراة النهائية يوم 12 من الشهر ذاته.