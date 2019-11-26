عبدالعزيز الفيصل: ولي العهد يدعم الأندية لتسجيل إنجازات للوطن

المواطن - مروة نبيل

رفع رئيس الهيئة العامة للرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، خالص الشكر والتقدير لولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان على اهتمامه بالرياضيين وتحفيزه لأصحاب الإنجازات.

وأعرب رئيس الهيئة العامة للرياضة عن اعتزازه باستقبال ولي العهد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ورئيس مجلس إدارته والجهازين الفني والإداري، بعد تتويج الزعيم بلقب دوري أبطال آسيا 2019.

وقال: “استقبال ولي العهد لفريق الهلال يعد تجسيدًا للدعم الكبير وغير المحدود الذي يوليه الأمير محمد بن سلمان لهذا القطاع الحيوي والهام، والذي يعتبر ركيزة أساسية في بناء مجتمع حيوي رياضي، وقادر على تحقيق المنجزات الدولية والقارية باسم المملكة العربية السعودية”.

وأضاف: “قدم ولي العهد كل الدعم الممكن ماليًّا ومعنويًّا لكافة الأندية الرياضية بالمملكة للنهوض بها وتطويرها في كافة الألعاب لكي تصبح نواة مضيئة تمثل الوطني في المحافل الرياضية الخارجية خير تمثيل، ولتتمكن من تحقيق إنجازات كبرى تُسجل باسم هذا الوطن الغالي”.

واختتم رئيس الهيئة العامة للرياضة تصريحاته قائلًا: “وما استقبال ولي العهد اليوم لأبنائه في فريق الهلال إلا تأكيد على هذا الدعم الكبير والمعنوي في تقدير وتكريم كل من يرفع علم المملكة خفاقًا في أكبر المحافل الدولية والقارية”.