عبدالعزيز الفيصل: ولي العهد يقدم كل الدعم

المواطن - مروة نبيل

قدم رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل الشكر إلى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لدعم نادي الهلال في نهائي دوري أبطال آسيا 2019.

ورفع عبدالعزيز الفيصل خالص الشكر والتقدير والامتنان باسمه وباسم كافة الرياضيين لولي العهد، على توجيهه الكريم بتأمين 4 طائرات لنقل الجمهور السعودي لمساندة الهلال في مباراة أوراوا الياباني.

وقال رئيس هيئة الرياضة: “نحمد الله على ما يجده القطاع الرياضي من دعم وعناية واهتمام، تتجسد في تقديم كل الدعم والإمكانات لشباب هذا الوطن الغالي لتحقيق المنجزات، ورفع علم المملكة في المحافل الدولية في كافة المجالات”.

ويلعب الهلال ضد أوراوا الياباني في إياب نهائي دوري أبطال آسيا 2019 على استاد سايتاما، يوم 24 نوفمبر الجاري، علمًا بأن مباراة الذهاب قد انتهت بفوز الزعيم بهدف دون رد.

ومن المقرر أن تبدأ الهيئة العامة للرياضة بالتنسيق مع مجلس إدارة نادي الهلال بوضع الترتيبات اللازمة من قبل النادي لنقل الجماهير إلى اليابان وفقًا لتوجيه الأمير محمد بن سلمان.