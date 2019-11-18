عبدالعزيز الفيصل يلتقي رؤساء أندية المحترفين

المواطن - مروة نبيل

التقى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، بمكتبه، الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض، اليوم الاثنين، ورؤساء أندية دوري كأس بن سلمان للمحترفين، وأعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة، وأعضاء رابطة الدوري السعودي للمحترفين.

وناقش خلال اللقاء ما تم العمل عليه من قبل الأندية في الفترة الماضية، إلى جانب الاطلاع على ما تم تنفيذه في إستراتيجية دعم الأندية التي أعلن عنها سابقًا، والخطوات التي تمت في إجراءات الحوكمة وآلياتها.

وأكد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة على ضرورة الاهتمام بالفئات السنية والسعي للتركيز عليها، بالإضافة إلى مواصلة العمل نحو زيادة المتابعة للألعاب المختلفة والعمل على دعمها لضمان الاستفادة من المواهب في مختلف الألعاب وإتاحة الفرصة لكل المنتمين للألعاب الأخرى.

وشهد اللقاء حضور مساعد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة عبدالإله بن سعد الدلاك ووكلاء رئيس الهيئة، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل، ورئيس رابطة الدوري السعودي للمحترفين مسلي آل معمر.