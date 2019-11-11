عبدالعزيز الفيصل يُعلن موعد السوبر الإسباني

المواطن - محمد سمعه

أعلن الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس الهيئة العامة للرياضة، عن موعد إقامة السوبر الإسباني عام 2019 في كرة القدم.

وكتب عبدالعزيز الفيصل عبر حسابه في تويتر: استمرارًا لمواصلة استضافة الأحداث العالمية والرياضية الكبرى، يُسعدني الإعلان عن إقامة السوبر الإسباني في السعودية، الذي سيُقام بمشاركة 4 فرق وهم برشلونة وريال مدريد وأتلتيكو مدريد وفالنسيا في الفترة من 8 إلى 12 يناير المقبل.

وفي السياق ذاته، أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، رسميًّا، اليوم الاثنين، عن إقامة مباراة السوبر الإسباني لمدة ثلاثة أعوام في المملكة، وذلك في أعوام 2020 و2021 و2022.

وقالت صحيفة آس الإسبانية نقلًا عن مصادرها: إن الاتحاد الإسباني أعلن رسميًّا أن المملكة ستستضيف السوبر الإسباني في الأعوام الثلاثة المقبلة.

جدير بالذكر أن ملعب ”الجوهرة المشعة” في مدينة الملك عبدالله الرياضية سيستضيف مباراة السوبر الإسباني في العام الحالي.