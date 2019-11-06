عبر سقف المرحاض.. متهمان بالقتل يفران من سجن أمريكي
الشرطة ترصد 5000 دولار لمن يدلي بمعلومات عنهما

عبر سقف المرحاض.. متهمان بالقتل يفران من سجن أمريكي

2019/11/06
الساعة 6:48 مساءً
- ‎فيالعالم, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

تبحث الشرطة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية عن اثنين من المشتبه في ارتكابهما جرائم قتل بعدما تمكنا من الهرب من سجن بالولاية.

وقالت الشرطة إن سانتوس صموئيل 21 عامًا وجوناثان سالازار 20 عامًا هربا من خلال فتحة بمساحة 55 سم أحدثاها في سقف المرحاض بسجن مدينة ساليناس، جنوب سان فرانسيسكو.

وكان المتهمان ينتظران المحاكمة بتهم القتل قبل أن يفرا من السجن فيما قال مكتب الشرطة المحلي إنهما استغلا نقطة عمياء، حسب ما نقلته هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».

وبحسب المسؤولين، فقد قام المشتبه بهما بحفر الحفرة في المرحاض، حيث لم يتمكن حراس السجن من رؤيتهما، على أن تؤدي الحفرة إلى منطقة صيانة مليئة بالقنوات والأنابيب في مؤخرة السجن، حيث لم يكن هناك سياج أمني أو سلك شائك.

وقال المتحدث باسم الشرطة: نشعر بخيبة أمل لأن هناك أشخاصًا متهمين بالقتل لم يعودوا في السجن.

وأعلنت الشرطة عن مكافأة قدرها 5000 دولار لمن يدلي بمعلومات حول مكان وجود المشتبه بهما.



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