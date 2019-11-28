عبير الشهاب تحصل على الماجستير في أدب الرافعي

المواطن - الرياض

استضافت قاعة الدراسات العليا بمبنى الكفاح بجامعة الملك فيصل مناقشة رسالة الماجستير المقدمة من الطالبة عبير بنت إبراهيم الشهاب والتي كان عنوانها (جماليات المقال القصصي في وحي القلم للرافعي مقاربة أسلوبية).

وقد أشرف على الرسالة الدكتورة نادية لطفي ناصر الأستاذ المشارك بقسم اللغة العربية بكلية الآداب جامعة الملك فيصل وامتحنها خارجيًا الأستاذ الدكتور إبراهيم بن عبدالله السماعيل أستاذ البلاغة والنقد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض وكان الممتحن الداخلي الدكتورة منى محمد أبو هملا الأستاذ المساعد بقسم اللغة العربية بكلية الآداب جامعة الملك فيصل.

وشكرت المشرفة على الرسالة الدكتورة مها الماجد وكيل الجامعة لشؤون الطالبات وذلك لتشريفها المناقشة كما قدمت الشكر لعميد الكلية الأستاذ الدكتور ظافر الشهري ورئيس قسم اللغة العربية الدكتور عبدالله الحقباني وشكرت الطالبة على مجهودها في البحث كما أثنى الممتحنان على العمل وجهد الباحثة والتوجيه من المشرفة وتم منح الطالبة الدرجة مع الإشادة بالبحث.

حضر المناقشة لفيف من أساتذة القسم وطلاب وطالبات الدراسات العليا من قسم اللغة العربية.